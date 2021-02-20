شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية لدفاع المقاولون قبل مباراة الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، تعليمات خاصة لدفاع الفريق قبل مواجهة الجونة المرتقبة، والتى تجمع الفريقين غداً الأحد على استاد خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، وحذر النحاس خط الظهر من استقبال الأهداف المبكرة خلال المباراة كما حدث في مباراة أسوان الماضية والتى خسرها المقاولون بهدف نظيف، وذلك حتى لا يكون الفريق تحت ضغط من البداية.

وأشار النحاس، إلى ضرورة تجنب الأخطاء الفردية التى كلفت الفريق استقبال عدة أهداف منذ بداية الموسم الجاري، لتكون السبب الرئيسي في تراجع نتائج الفريق، وطالب المدير الفني للمقاولون لاعبيه، بضرورة التحلي بالروح والحماس حتى الدقيقة الأخيرة خاصة في ظل أهمية النقاط الثلاث للقاء.وويحتل المقاولون المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة، حيث خاض المقاولون 13 مباراة، فازوا في 3 مباريات وخسروا في 8 وتعادلوا في مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.

وأغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، صفحة الخسارة من أسوان في الجولة الماضية بالدوري العام، ضمن منافسات الجولة 14، تمهيداً لمباراة الجونة المرتقبة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن عماد النحاس مدرب الفريق، عرض على مجلس الإدارة، رحيله عن الفريق عقب الخسارة من أسوان في الدوري العام بهدف نظيف، إلا أن المجلس تمسك بالمدير الفني للمقاولون ورفض رحيله.