شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..جونيور أجاي موزع الهدايا في القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد النيجيرى جونيور أجاى، صانع ألعاب النادى الأهلى، إلى المستطيل الأخضر من جديد، بعد فترة طويلة من الإصابة التى تعرض لها في نهائي القرن، الذى أقيم في 27 نوفمبر الماضي بدورى أبطال أفريقيا وانتهى بفوز الفريق الأحمر على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وتتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

الأهلي كان قد افتقد كثيراً لجهود ومهارات النيجيري، الذي يثبت يوماً بعد يوم ومباراة بعد الأخرى، أنه من العناصر الرئيسية التى لا غنى عنها في تشكيل الفريق، خاصة وأنه يقوم بدور هام وفعال في "توزيع الهدايا" على زملائه بالفريق، بفضل مهارته الفائقة التى تجعله أحد أفضل صناع اللعب والأهداف بالأهلي.

تألق أجاي بشكل واضح وكان له دور مؤثر في مباراة الأهلي وبالميراس التى أقيمت في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، لتحديد المركزين الثالث والرابع، ونجح النيجري في تسجيل هدف للفريق الأحمر إلا أنه احتسب تسلل وتم إلغاؤه، ومع ذلك كان أجاي صاحب كلمة الفصل بعد وصول اللقاء إلى ركلات الجزاء الترجيحية، عندما تقدم لتسديد أهم ضربة في اللقاء والتى حسمت تتويج المارد الأحمر بالميدالية البرونزية، قبل أن يتألق من جديد في مباراة الأهلي والمريخ السوداني بمستهل مشوار المارد الأحمر في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويساهم في فوز فريقه بثلاثية نظيفة.

جونيور أجاي انضم إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية 2016، قادماً من الصفاقسي التونسي، بصحبة الدولي التونسي علي معلول نجم الجبهة اليسرى بالقلعة الحمراء، قبل أن يصبح أجاي أحد العناصر الرئيسية والبارزة مع المارد الأحمر، وخاض صاحب الـ 25 عاماً 142 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 39 هدفاً، فيما ساهم فى صناعة 28 هدفا آخر.























































