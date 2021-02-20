شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعتمد على عناصر الخبرة فى قائمة الزمالك لرحلة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات، في القائمة المسافرة إلى السنغال اليوم السبت، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويخوض الفريق مرانه الأخير قبل السفر للسنغال صباح اليوم، وبعدها يعلن المدرب البرتغالي قائمة تضم 22 لاعبا للسفر إلى السنغال في السابعة مساءا، عبر طائرة خاصة، بعدما نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي، في توفير الطائرة رغم أزمة الحجز على الأرصدة بالبنوك، والتي انتهت خلال الساعات الماضية، بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وينوي باتشيكو استبعاد اللاعبين الشباب من قائمة الزمالك المسافرة إلى السنغال وعلى رأسهم أسامة فيصل وحسين فيصل وأحمد عيد بالإضافة إلى ثنائي حراسة المرمي الناشئين أحمد نادر السيد والسيد عطية رغم قيدهم جميعا بالقائمة الأفريقية.

واستقر باتشيكو على ضم العناصر الأساسية بالزمالك التي تخوض المباريات الأخيرة للقائمة المسافرة إلى السنغال، نظرا لصعوبة المباراة وحاجته للاعبين أصحاب الخبرات في التعامل مع مثل هذه المواجهات.

وتعد المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا هي الأصعب في ظل وجود فريقي الزمالك وصيف النسخة السابقة، بعد خسارته المباراة النهائية أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، والترجي، حامل لقب المسابقة في الموسم قبل الماضي، ومولودية الجزائر الذي أقصى فريق الصفاقسي التونسي من دور الـ32، وتوتنجيت السنغالي الذي فجر مفاجأة كبيرة بإقصائه الرجاء المغربي.

وشهدت مباريات الجولة الأولي، تعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا بدون أهداف بإستاد القاهرة، فيما فاز الترجي على تونجيت بهدفين لهدف في تونس، ليتصدر المجموعة بـ 3 نقاط يليه الزمالك والمولودية بنقطة واحدة وأخيرا بطل السنغال بدون نقاط.