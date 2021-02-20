شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يستبعد "كاريكاري" من معسكر إنبى لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، الغاني كوامي كاريكاري من معسكر الفريق البترولى الذى يستعد لمواجهة الإسماعيلى غد الأحد على استاد الإسماعيلة ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري.

وكشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق بفريق إنبي آخر تطورات أزمة البطاقة الدولية لـ"كاريكاري" خصوصا أن اللاعب لم يشارك في أي مباراة منذ تعاقد مسئولي الفريق البترولى معه وقال محمد في تصريحات لـ"الخليج 365" إن اتحاد الكرة طلب البطاقة الدولية لـ"كاري كارى" ومن المقرر أن تصل خلال الأيام القادمة .

وأعلن نادي إنبي التعاقد مع المهاجم الغاني كوامي كاريكاري بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر، ويمتاز اللاعب صاحب الـ28 عاما بقدرات بدنية وفنية كبيرة، ويعد أحد المهاجمين المتميزين، وشارك فى وقت سابق مع منتخب غانا الأوليمبى فى عدة مباريات، كما لعب للعديد من الأندية الأوروبية والخليجية.

وانضم الغاني كاريكاري لصفوف نادي العربي القطري موسم 2018، كما شارك مع نادي تيبيليسي بطل الدوري الجورجي في دوري أبطال أوروبا موسم 2019.

ووصل المهاجم الغاني إلى القاهرة نهاية شهر ديسمبر الماضي، ونال إشادة الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حلمي طولان، بعد مشاهدة اللاعب داخل الملعب واستقر بنسبة كبيرة على الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، وقام كاريكاري بتوقيع عقود الانتقال لصفوف النادي البترولي في حضور عبد الناصر محمد مدير الكرة.