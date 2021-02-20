شكرا لقرائتكم خبر عن السداسية شعار مواجهات المقاصة مع وادى دجلة قبل صدام الجبل الأخضر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق مصر المقاصة نظيره وادى دجلة في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بالجولة الأخيرة للمسابقة بهدف دون رد، فيما شهد أخر ظهور للفريق الدجلاوى بالدوري خسارة من غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة 12 للمسابقة.

ترتيب مصر المقاصة ووادى دجلة في جدول الدوري

ويحتل مصر المقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 وتعادل في مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز في لقاء وتعادل في 4 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 14 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

تاريخ مواجهات مصر المقاصة ووادى دجلة

حقق مصر المقاصة الفوز في 7 مباريات، مقابل 5 انتصارات لوادي دجلة، وحسم التعادل نتيجة 5 لقاءات مثلها كان أبرزها التعادل 3-3 فى موسم 2017 ، وسجل لاعبو المقاصة 31 هدفًا، بينما أحرز لاعبو وادي دجلة 24 هدفًا.

جمع أول لقاء بين الفريقين في موسم 2010-2011، وانتهي بفوز مصر المقاصة بنتيجة 6-2 ، فيما انتهت مباراة بين الفريقين فى الدور الاول لدوري الموسم الماضى بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق ، سجل هدفى المقاصة صلاح عاشور وإيدو موسيس وسجل هدفى وادى دجلة مروان حمدى ورجب عمران فى اللقاء الذى أقيم على ستاد بتروسبورت فى 22 أكتوبر 2019 .

فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز وادى دجلة على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها مروان حمدى هدفين وحسام عرفات هدفاً وسجل للمقاصة محمد إبراهيم الهدف الوحيد.

إيهاب جلال يبحث عن استمرار الانتصارات وماريو يفتش عن استثمار دفعة الكأس

وطالب إيهاب جلال، المدير الفني لمصر المقاصة، لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لإنهاء الموسم في المربع الذهبى للمسابقة في المقابل طالب التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بإستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها بعد الفوز على البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 لكأس مصر بغية تحسين وضع الفريق بجدول المسابقة.

التشكيل المتوقع للمقاصة أمام وادى دجلة

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام وادى دجلة مكونا من: "محمد كوكو،أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي،باولن فوافي وفادى فريد".

التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام مصر المقاصة

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام مصر المقاصة مكونا من :" محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".