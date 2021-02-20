شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الصفاقسى ويتوج بالسوبر الأفريقى ومعلول يسجل فى إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 20 فبراير توج النادى الأهلى ببطولة السوبر الأفريقى لعام 2014 بعد تغلبه على الصفاقسى التونسى بنتيجة 3-2، فى مباراة مثيرة أقيمت باستاد القاهرة وأدارها الحكم الإيفوارى دوى نورمانديز، كان الأهلى بطلا لدورى الأبطال الأفريقى، فيما كان الصفاقسى التونسى بطلا للكونفدرالية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف سجله محمد ناجى جدو فى الدقيقة 23 وفى الشوط الثانى سجل عمرو جمال الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 54، ورد الصفاقسى بهدف سجله على معلول (لاعب الصفاقسى وقتها) من ركلة جزاء فى الدقيقة 63، وبعدها بخمس دقائق سجل عمرو جمال الهدف الثالث للأهلى وقبل نهاية المباراة بـ12 دقيقة، وسجل فخر الدين بن يوسف الهدف الثانى للصفاقسى.

وخاض لاعبو الأهلى المباراة بروح قتالية عالية سعيا لإحراز اللقب والخروج من كبوة النتائج السلبية فى البطولة المحلية وقتها، ونجحت خبرتهم فى حسم نتيجة المباراة لصالحهم خاصة احمد فتحى العائد من الاصابة واحد أفضل لاعبى المباراة، إضافة إلى تألق الثنائى محمد ناجى "جدو" وعمرو جمال واستغلالهما لضعف مستوى عمق دفاع بطل تونس، فى المقابل كان الصفافسى ندا قويا امام الأهلى واضاع مهاجموه عدة فرص محققة لإدراك التعادل.

مثل الأهلى فى هذه المباراة: شريف إكرامى وأحمد فتحى ووائل جمعة ومحمد نجيب وسيد معوض وحسام عاشور ورامى ربيعة وشهاب الدين أحمد وعبدالله السعيد "موسى إيدان" ومحمد ناجى جدو "سعد سمير" وعمرو جمال "محمود تريزيجيه".

ومثل الصفاقسى: رامى الجرايدى وماهر الحناش وباسم البولعابى ومحمود بن صالح وعلى معلول ووسيم كمون وفرجانى ساسى ومحمد على منصر وحمزة الشطيرى وكوياتيه وفخر الدين بن يوسف.

وعلى مدار التاريخ نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الافريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث جح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.