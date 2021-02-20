صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول المتوقع لديربي ميرسيسايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تستأنف منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة قوية تجمع بين ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

وتقام المباراة بين ليفربول وإيفرتون في ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز في التشكيل الأساسي الذي استقر عليه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

ويتكون التشكيل المتوقع لليفربول من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد - أوزان كاباك - جوردان هندرسون - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكنتارا - جورجينيو فينالدوم - كيرتس جونز.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.