بالمواعيد والقنوات.. ليفربول وإيفرتون.. ومواجهة جديدة لمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يشهد اليوم السبت، مباراة مرتقبة لليفربول في الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون، في ديربي مرتقب، بينما يستعد مصطفى محمد لمواجهة جديدة بالدوري التركي مع جالاتا سراي.

ونرصد لكم بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم السبت:

- 5.00: مصر للمقاصة ووادي دجلة (أون تايم سبورتس 1).

الدوري الإنجليزي

- 2.30: ساوثهامبتون وتشيلسي (بي إن سبورتس 1).

- 7.30: ليفربول وإيفرتون (بي إن سبورتس 1).

- 5.15: أتلتيكو مدريد وليفانتي (بي إن سبورتس 1).

- 10.00: بلد الوليد وريال مدريد (بي إن سبورتس 1).

- 4.00: لاتسيو وسامبدوريا (بي إن سبورتس 4).

الدوري التركي

- 6.00: ألانيا سبور وجالاتا سراي (بي إن سبورتس 10 ماكس).