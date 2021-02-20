شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل مروان محسن عن الأهلي؟.. أمير توفيق يوضح ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل مروان محسن، مهاجم فريق الكرة بالنادي مع نهاية الموسم الجاري.

وقال توفيق خلال تصريحات تليفزيونية:«مروان مستمر مع الأهلي ولا صحة لأنباء رحيله عن القلعة الحمراء».

وتمنى توفيق أن يكون النقد مقبول بالنسبة لأداء لاعبي الأهلي، ولا يتطرق للتجاوز أو السخرية.

ويتلقى مروان محسن انتقادات لاذعة على مدار المواسم المقبلة عن أدائه بالقميص الأحمر.