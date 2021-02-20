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الأهلي يوضح مسألة التعاقد مع حارس مرمى ومهاجم جديد وموقف ‏ربيعة ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن فريق الكرة بالنادي ليس في حاجة للتعاقد مع رأس حربة جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية:«الأهلي لا يحتاج مهاجم أو حارس مرمى في الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل الأسماء المميزة المتواجدة في صفوف الفريق حالياً».

وعن رامي ربيعة قال:«اللاعب مستمر في الأهلي ولا توجد أي أزمة».

وواصل:«الأمور مستقرة وعلى ما يرام داخل النادي الأهلي ولكن البعض يسعى لاحداث ضجة والحديث عن رحيل بعض اللاعبين على التأثير على تركيزنا».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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