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الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أجايي ورحيل كهربا

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ما تردد مؤخراً حول تلقي النادي عروضاً لرحيل النيجيري جونيور أجايي.

وقال توفيق خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إم بي سي مصر» :«لا توجد عروض لأجايي سواء من بيراميدز أو من أي نادي اّخر».

وواصل:«لاعبو الأهلي يركزون الاّن في مشوارهم ببطولتي دوري الأبطال والدوري الممتاز ولا يشغلون تفكيرهم بمسألة العروض».

وعن أنباء رحيل كهربا أوضح توفيق:«كهربا مستمر مع الأهلي وعلاقته طيبة بالجميع ولا يوجد نية للاستغناء عنه كما ادعى البعض».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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