شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أجايي ورحيل كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ما تردد مؤخراً حول تلقي النادي عروضاً لرحيل النيجيري جونيور أجايي.

وقال توفيق خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إم بي سي مصر» :«لا توجد عروض لأجايي سواء من بيراميدز أو من أي نادي اّخر».

وواصل:«لاعبو الأهلي يركزون الاّن في مشوارهم ببطولتي دوري الأبطال والدوري الممتاز ولا يشغلون تفكيرهم بمسألة العروض».

وعن أنباء رحيل كهربا أوضح توفيق:«كهربا مستمر مع الأهلي وعلاقته طيبة بالجميع ولا يوجد نية للاستغناء عنه كما ادعى البعض».