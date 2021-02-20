شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أجايي ورحيل كهربا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ما تردد مؤخراً حول تلقي النادي عروضاً لرحيل النيجيري جونيور أجايي.
وقال توفيق خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إم بي سي مصر» :«لا توجد عروض لأجايي سواء من بيراميدز أو من أي نادي اّخر».
وواصل:«لاعبو الأهلي يركزون الاّن في مشوارهم ببطولتي دوري الأبطال والدوري الممتاز ولا يشغلون تفكيرهم بمسألة العروض».
وعن أنباء رحيل كهربا أوضح توفيق:«كهربا مستمر مع الأهلي وعلاقته طيبة بالجميع ولا يوجد نية للاستغناء عنه كما ادعى البعض».
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