شكرا لقرائتكم خبر عن بشير التابعي عن إمكانية انتقال ساسي للأهلي: «هقتله»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق بشير التابعي، نجم خط دفاع الزمالك ومنتخب مصر السابق، على إمكانية انتقال التونسي فرجاني ساسي لصفوف الأهلي عقب نهاية مدة عقده مع الزمالك هذا الموسم.

وقال التابعي مازحاً خلال تصريحات تليفزينوينة: «لو بعد الدعم دة كله راح الأهلي ممكن أقتله».

وشدد بشير على الموهبة التي يتمع بها التونسي فرجاني ساسي، وعلاقة الود التي تجمعه بجماهير الزمالك منذ قدومه.

وأنهى مدافع الزمالك السابق تصريحاته مؤكداً تأييده لمبادرة النادي ببيع قمصان ساسي من أجل توفير عائد مالي لتجديد تعاقد اللاعب.