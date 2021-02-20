«المريخ السوداني» يعلق على مشادة لاعبه «سيف تيرى» مع كهربا.. وسخرية لاعبى الأهلى السابقين عن الفريق

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أنس نصر الدين، مدير الكرة بالمريخ السودانى، أن المشادة التى حدثت بين سيف تيرى لاعب فريقه ومحمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلى خلال المباراة التى جمعتهما بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا عادية ولن تتسبب فى أى أزمة.

وتابع أنس نصر الدين فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس 2: "كل ما حدث فى الملعب أمام الأهلى سينسى والمناوشات شيء عادى يحدث فى كل المباريات".حسبما نشر موقع "مبتدأ".

وأوضح مدير الكرة بالمريخ السودانى أن المشادة التى حدثت بين لاعب وكهربا لن تؤثر على علاقة فريقه بالأهلى.

وكان المريخ خسر من الأهلى يوم الثلاثاء الماضى فى استاد القاهرة بثلاثية دون رد فى الجولة الأولى من دورى أبطال إفريقيا.

كما أدان مجلس إدارة المريخ طريقة تحدث شريف عبد المنعم ورضا عبد العال لاعبى الأهلى السابقين عن الفريق وطريقتهما بالسخرية منه.

وأوضح التقرير أن شريف عبد المنعم قال: "لاعبو المريخ يشعرون بالفرح للعب فى استاد القاهرة"، فيما استخف رضا عبد العال بفريق المريخ وتاريخه وجماهيريته.

وأكد المصدر ذاته أنه على شريف عبد المنعم ورضا عبد العال العودة لرئيس الأهلى محمود الخطيب ليعرفا منه بعض التفاصيل عن تاريخ المريخ.