شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب "ملك الدقائق القاتلة" مع الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ "39" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، بعيد ميلاده رقم 38، وسط تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات، حيث أنه من مواليد 20 فبراير عام 1983.

قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف الجميلة التي توجته ملك للدقائق القاتلة حيث استطاع هز شباك منافسيه مع الاهلى والفراعنة في أصعب أوقات المباريات وأشهرها على الاطلاق هدفه في سيوى سبورت الايفوارى الذى منح المارد الأحمر لقب الكونفدرالية في الثوانى الأخيرة وهدفه في مرمى منتخب الجزائر الذى منح الفراعنة فرصة لعب مباراة فاصلة للصعود لكأس العالم قبل أن يخسرها المنتخب.

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

وتوج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، حقق متعب "11" بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر "15" عام مسجلا "75" هدفا خلال "190" مشاركة مع الأهلى.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة، وساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

وشارك عماد متعب بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الاهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات .

عماد متعب ثالث كبار الهدافين المصريين على المستوى الافريقى، حيث سجل "28" هدفا فى "93" مشاركة.

كما شارك فى "9" مباريات بكأس العالم للأندية سجل خلالها "هدفين"، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

عماد متعب قاد منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هي: "2006-2008-2010".

وقضى عماد متعب آخر 6 أشهر فى مسيرته الكروية، ضمن صفوف التعاون السعودى، ولم يسجل بها أهداف، ليعود إلى مصر، ثم أعلن بعدها اعتزاله لكرة القدم، والاتجاه للعمل الإعلامى .