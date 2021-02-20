شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته ظهر اليوم وباتشيكو يعلن قائمة رحلة السنغال بعد المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الكروي، بنادي الزمالك، تدريباته في الثانية ظهر اليوم السبت، لخوض آخر مران قبل السفر إلى السنغال في السابعة مساء، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ومنح الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتشيكو لاعبي الأبيض راحة من التدريبات أمس، ويخوض الفريق مرانه الأخير اليوم قبل السفر للسنغال مساءا وبعدها يعلن المدرب البرتغالي قائمة تضم 22 لاعبا للسفر.

وتسافر بعثة الزمالك إلى السنغال في السابعة مساءا، عبر طائرة خاصة، بعدما نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي، في توفير الطائرة رغم أزمة الحجز على الأرصدة بالبنوك، والتي انتهت خلال الساعات الماضية، بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقرر البرتغالي باتشيكو، الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات، في القائمة المسافرة إلى السنغال وينوي استبعاد اللاعبين الشباب من قائمة الزمالك فى السنغال وعلى رأسهم أسامة فيصل وحسين فيصل وأحمد عيد بالإضافة إلى ثنائي حراسة المرمي الناشئين أحمد نادر السيد والسيد عطية رغم قيدهم جميعا بالقائمة الأفريقية.

كما أستقر باتشيكو على ضم العناصر الأساسية بالزمالك التي تخوض المباريات الأخيرة للقائمة المسافرة إلى السنغال، نظرا لصعوبة المباراة وحاجته للاعبين أصحاب الخبرات في التعامل مع مثل هذه المواجهات.

وشهدت مباريات الجولة الأولي، تعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا بدون أهداف بإستاد القاهرة، فيما فاز الترجي على تونجيت بهدفين لهدف في تونس، ليتصدر المجموعة بـ 3 نقاط يليه الزمالك والمولودية بنقطة واحدة وأخيرا بطل السنغال بدون نقاط.