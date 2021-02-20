شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يدير ظهره لمبابي بسبب نجم البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن حظوظ الريال في ضم هالاند أكثر من حظوظه في ضم مبابي. وأوضحت الصحيفة، أن الملكي سيحتاج إلى دفع 75 مليون يورو فقط لضم هالاند، في حين لن يتنازل سان جيرمان عن الحصول على ما بين 150 و200 مليون يورو لبيع مبابي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هالاند يمتلك شرطًا في عقده الممتد حتى صيف 2024، يتيح له الرحيل حال سداد 75 مليون يورو. وأضافت الصحيفة، أن ما يزيد من سهولة صفقة هالاند، هو رغبة المهاجم النرويجي في التواجد ضمن فريق مليء بالنجوم الكبار، سيساعدونه على التألق وإظهار إمكاناته بشكل أفضل، وهو ما لا يتواجد في دورتموند، أما بالنسبة لمبابي فهذا الأمر متوفر في سان جيرمان.