شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يرفضون دعم ابراهيم عبدالله ويطالبون بإبعاده عن الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض لاعبو الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك طلب ابراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك بدعمه علي مواقع التواصل الاجتماعي وعبر صفحاتهم علي السوشيال ميديا بعدما باتت ايّامك معدودة داخل النادي بسبب شكاوي فرق السد والسلة والطائرة من تدخله في شؤون اللاعبين

واكد احد لاعبو الزمالك: ان ابراهيم عبدالله طلب من بعض لاعبي الفريق دعمه علي السوشيال ميديا لكننا رفضنا ذلك وطلبنا المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة بمنعه في التدخل في اي امور فنية اخص الفريق

وكما طالب اشرف قاسم وعبدالحليم علي من اللجنة ابعاد ابراهيم عبدالله عم اللاعبين والفريق خصوصا بعد أزمته الشهيرة مصطفي محمد في صفقة انتقاله الي سانت اتيان وازمة مستحقات اتشيمبونج