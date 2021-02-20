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مدير تعاقدات الأهلي السابق: جمع تبرعات للتجديد لساسي عيب على إدارة الزمالك

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على مباردة دعم تجديد فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك الحالي.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»: «: مستاء من مبادرة دعم تجديد فرجاني ساسي والزمالك أكبر من كدة بكتير».

وتابع: «الزمالك أكبر من كدة ومش بقول على الجماهير ولكن مسئولي الزمالك».

وأتم: «هل إدارة الزمالك نظرت إلى المشاكل التي ستحدث داخل غرفة الملابس بين اللاعبين بسبب تجديد فرجاني برقم كبير».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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