شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعاقدات الأهلي السابق: جمع تبرعات للتجديد لساسي عيب على إدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على مباردة دعم تجديد فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك الحالي.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»: «: مستاء من مبادرة دعم تجديد فرجاني ساسي والزمالك أكبر من كدة بكتير».

وتابع: «الزمالك أكبر من كدة ومش بقول على الجماهير ولكن مسئولي الزمالك».

وأتم: «هل إدارة الزمالك نظرت إلى المشاكل التي ستحدث داخل غرفة الملابس بين اللاعبين بسبب تجديد فرجاني برقم كبير».