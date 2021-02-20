شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الزمالك ينهي أزمة المنظومة الإعلامية.. ويهدد باستبعاد «إبراهيم عبدالله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير نادي الزمالك قرارا بإعادة الصحفية اميرة بخيت للمركز الاعلامي وعضوة المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك وتكليفها بملف الألعاب الجماعية والغاء قرار ابراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية برحيلها عن المنظومة الإعلامية بالزمالك.

يأتي هذا بعدما تقدمت بخيت بشكوي لرئيس النادي واثبتت تعنت عبدالله ضدها وفور تقديم الشكوي اجري المستشار عماد عبدالعزيز تحقيقا فيها وانتصر لها وقرر رسميا إعادتها لمنصبها في المنظومة الإعلامي.

وعلمت المصري اليوم ان رئيس اللجنة وجه تهديدا وتحذيرًا شديد اللهجة لابراهيم عبدالله وهدد باستبعاده من اللجنة التنفيذية في تكرار أي شكوي منه خصوصا وان الامر تكرر اكثر من مرة.

وكان صدام قد وقع بين عضوة المنظومة الإعلامية بالنادي وبين ابراهيم عبدالله بسبب أزمات الفرق الجماعية بالنادي والتصريح الشهير لعبدالله للاعبي اليد «مافيش فلوس اللي مش عجبه يمشي».

وطالب رئيس اللجنة من رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي عدم السماح لابراهيم عبدالله بالتدخل في شؤون المنظومة.