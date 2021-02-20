شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المقاصة يستدرج وادى دجلة فى اللقاء المؤجل من الجولة 11 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق مصر المقاصة نظيره وادى دجلة في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين ، يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بالجولة الأخيرة للمسابقة بهدف دون رد ، فيما شهد أخر ظهور للفريق الدجلاوى بالدوري خسارة من غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة 12 للمسابقة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 وتعادل في مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز في لقاء وتعادل في 4 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 14 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لإنهاء الموسم في المربع الذهبى للمسابقة في المقابل طالب التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بإستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها بعد الفوز على البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 لكأس مصر بغية تحسين وضع الفريق بجدول المسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام وادى دجلة مكونا من: "محمد كوكو،أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي،باولن فوافي وفادى فريد".

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام مصر المقاصة مكونا من :" محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".