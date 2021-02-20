شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المقاصة يستدرج وادى دجلة فى اللقاء المؤجل من الجولة 11 للدوري والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل مصر المقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 وتعادل في مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز في لقاء وتعادل في 4 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 14 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.
ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام وادى دجلة مكونا من: "محمد كوكو،أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي،باولن فوافي وفادى فريد".
ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام مصر المقاصة مكونا من :" محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".