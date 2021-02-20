شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى × 16 مباراة.. الأندية التنزانية ضحية معتادة لبطل أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق الأهلى عن تعزيز صدارته لمجموعته بدوري أبطال أفريقيا من بوابة الفوز الثاني حينما يلتقى سيمبا التنزاني في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، على على ملعب بنيامين مكابا في دولة تنزانيا.

ويحتل النادى الأهلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا التنزانى صاحب نفس الرصيد، وفيتا كلوب في المركز الثالث، ويتذيل المريخ المجموعة بدون نقاط.

ويترقب الأهلي الانتهاء من مباراته ضد سيمبا التنزاني من أجل العودة لخوض مبارياته في الدوري المصري الممتاز، والذي ابتعد عنه لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية ومباريات دور المجموعات الأفريقي.

وتحمل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني المقبلة في النسخة الجارية من دوري الأبطال الرقم 17 للأهلي أمام الفرق التنزانية على مدى مسيرته القارية، بعدما خاض 16 مباراة.

وفي المباريات الستة عشر السابقة، فاز الأهلي في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات.

ويأتي يانج أفريكانز على رأس الفريق التنزانية وأولها التي التقت الأهلي، بعدما واجه الأهلي في دوري أبطال أفريقيا نسخة 1982 وآخرها في نسخة 2014 من البطولة، بمجموع 8 مباريات، حقق الأهلي ٥ انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

وسيمبا يأتي في المرتبة الثانية بعد يانج أفريكانز بعدما التقى الأهلي في 4 مباريات، فاز الأهلي في 2 وخسر في 2، ولا وجود لنتيجة التعادل. نجح الأهلي في زيارة شباك سيمبا في 8 مناسبات واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف. حافظ الأهلي على نظافة شباكه في مواجهتين، فيما تمنعت شباك بطل تنزانيا على مهاجمي الفريق في مناسبة واحدة.