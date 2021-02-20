شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير للسنغال الليلة لمواجهة تونجيت فى ثانى جولات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة الفريق الكروي بنادي الزمالك، إلى السنغال، في السابعة مساء اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

بعثة الزمالك تطير إلى السنغال عبر طائرة خاصة، بعدما نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي، في توفير الطائرة رغم أزمة الحجز على الأرصدة بالبنوك، والتي انتهت خلال الساعات الماضية، بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويترأس البعثة البيضاء، اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، نظرا لأهمية المباراة وبهدف تحفيز اللاعبين، لتحقيق أول انتصار في دور المجموعات الأفريقي، بعد السقوط في فخ التعادل السلبي أمام مولودية الجزائر في الجولة الأولي بالقاهرة.

كشف مصدر مطلع بالزمالك، تفاصيل الرحلة البيضاء إلى السنغال، حيث ستتحرك الطائرة الخاصة من مطار القاهرة، في تمام الساعة السابعة مساءا، في رحلة تستمر 8 ساعات قبل الوصول إلى العاصمة السنغالية دكار، ويتخللها ترانزيت لمدة ساعة في تونس، لتزويد الطائرة بالوقود دون مغادرة أي فرد من البعثة لمتن الطائرة، حيث ستظل في مطار تونس لمدة ساعة ثم تستكمل رحلتها إلى السنغال.