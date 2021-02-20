شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير للسنغال الليلة لمواجهة تونجيت فى ثانى جولات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة الفريق الكروي بنادي الزمالك، إلى السنغال، في السابعة مساء اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.
ويترأس البعثة البيضاء، اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، نظرا لأهمية المباراة وبهدف تحفيز اللاعبين، لتحقيق أول انتصار في دور المجموعات الأفريقي، بعد السقوط في فخ التعادل السلبي أمام مولودية الجزائر في الجولة الأولي بالقاهرة.
وتعد المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا هي الأصعب في ظل وجود فريقي الزمالك وصيف النسخة السابقة، بعد خسارته المباراة النهائية أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، والترجي، حامل لقب المسابقة في الموسم قبل الماضي، ومولودية الجزائر الذي أقصى فريق الصفاقسي التونسي من دور الـ32، وتوتنجيت السنغالي الذي فجر مفاجأة كبيرة بإقصائه الرجاء المغربي.
وشهدت مباريات الجولة الأولي، تعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا بدون أهداف بإستاد القاهرة، فيما فاز الترجي على تونجيت بهدفين لهدف في تونس، ليتصدر المجموعة بـ 3 نقاط يليه الزمالك والمولودية بنقطة واحدة وأخيرا بطل السنغال بدون نقاط.