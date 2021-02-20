موعد مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، نظيره إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بنتائجة السيئة في الجولات الأخيرة، والتي كان أخرها الخسارة من ليستر سيتي بثلاثة اهداف لهدف الأسبوع الماضي.

ويحتل ليفربول المركز السادس بـ40 نقطة، متأخرا بفارق 16 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يقبع إيفرتون في المركز السابع بـ37 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز وجوتا، وماتيب، فابيانو، ميلنر، كيتا للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، كاباك، هندرسون، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، ألكانترا، جونز، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports HD 1،2، بتعليق: علي محمد علي.