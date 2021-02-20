شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يكشف حقيقة تفضيل كريم فؤاد الأهلى على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من كريم فؤاد ظهير أيمن الأول لكرة القدم بنادى إنبي والمعار من النجوم حقيقة تفضيل اللاعب الانتقال إلى النادى الأهلى عن الزمالك بعدما اقترب اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق البترولى عقب نهاية الموسم الجاري.

وأكد ذات المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن اللاعب لا يشغل باله بالعروض الحالية موضحا أنه يركز في تدريبات فريقه بالفترة الحالية للظهور بحالة جيدة تمكنه من المشاركة مع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب في أولمبياد طوكيو.

تابع المصدر أن إدارة نادى إنبي لم تقم بتفعيل عقد شراء اللاعب من نادى النجوم حتى هذه اللحظة، موضحا أن إدارة الفريق البترولى عليها دفع مبلغ 15 مليون جنيه.

وفى ذات السياق أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، أن المبلغ المطلوب من النجوم لتفعيل عقد كريم فؤاد كبير، خصوصا أن سياسة ناديه تعتمد على بيع اللاعبين المميزين، وتسويقهم محليا وخارجيا، لكن شراء لاعبين بأرقام مادية كبيرة فى هذا التوقيت سيكون صعبا للغاية.

وقال مدير الكرة بإنبي، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن كريم فؤاد من اللاعبين المميزين، ويعتمد عليه حلمى طولان كركيزة أساسية فى صفوف الفريق البترولى، مشيراً إلى أنه يتمنى استمرار اللاعب معهم لما يمثله من إضافة كبيرة للفريق.

وأشار عبد الناصر محمد إلى أن المبلغ المطلوب لتفعيل عقد شراء كريم فؤاد 15 مليون جنيه كبير وسياسة الفريق البترولى لا تعتمد على دفع مبالغ مالية كبيرة في اللاعبين للتعاقد معهم.

وأوضح محمد أن كريم فؤاد يبذل قصارى جهده فى الفترة الحالية من أجل التجهيز لأولمبياد طوكيو، خاصة أنه نال إعجاب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، وشارك اللاعب برفقة الفراعنة فى مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية والتى أقيمت فى مصر خلال الفترة الماضية.

تعاقد الفريق البترولى مع اللاعب قبل بداية الموسم الماضي لمدة موسمين على سبيل الإعارة تنتهي بنهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في عقد اللاعب يفيد بأولوية نادي إنبي فى شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 15 مليون جنيه كما يوجد بند يفيد بأحقية قطع اللاعب لإعارته ولكن حال تلقيه عرضًا أوروبيًا وليس عرضًا محليًا.