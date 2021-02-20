شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشين يبدأ معسكره المفتوح اليوم باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم المعسكر المفتوح لمنتخب الناشين مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، وحتى 25 فبراير الجارى بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى ، على أن يقام المعسكر على مجموعتين.

ويبدأ لاعبو المجموعة الأولى فى التجمع اليوم السبت حتى يوم الاثنين المقبل بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، بينما ينضم لاعبو المجموعة الثانية للمعسكر المفتوح يوم الثلاثاء المقبل وحتى الخميس بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى أيضا.

وبدأ منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006 رحلة عملهما بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التي سيتم اختبارها من خلال معسكر مفتوح يقام الأسبوع المقبل.

وصرح محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب مواليد 2003 أن فترة اختيارات اللاعبين سوف تتم من خلال عدة أفواج لضمان متابعة أكبر عدد من اللاعبين عن قرب، كما أن المجموعة التي ستدخل معسكر الأسبوع المقبل لا يعد اختيارا نهائيا .

من جانبه أكد مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 حرصه على اتباع الاجراءات الاحترازية في وضع قواعد المنتخب مع توقف مسابقات الناشئين ما يجعل التجمعات الأولى للمنتخب ستتكون من مجموعات مختلفة من اللاعبين حتى يتم الاختيار النهائي، وهو ما يتطلب أن يبذل اللاعبون كل جهدهم من أجل ضمان مقعد لهم في صفوف الفريق.