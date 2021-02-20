شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابي: جمع الجماهير لقيمة عقد ساسي يسيء لإدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على مباردة دعم تجديد فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك الحالي.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مستاء من مبادرة دعم تجديد فرجاني ساسي والزمالك أكبر من كدة بكتير».

وتابع: «الزمالك أكبر من كدة ومش بقول على الجماهير ولكن مسئولي الزمالك».

وأتم: «هل إدارة الزمالك نظرت إلى المشاكل التي ستحدث داخل غرفة الملابس بين اللاعبين بسبب تجديد فرجاني برقم كبير».