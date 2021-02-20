شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يعيش أزمة كبيرة قبل معركتي البوندسليجا والتشامبيونزليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض بايرن ميونخ مباراتين حاسمتين خلال الأيام المقبلة، أمام آينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا ولاتسيو في التشامبيونزليج، بينما تضرب الإصابات صفوفه.

ويغيب كل من توماس مولر وبنيامين بافار وسيرجي جنابري وكورنتان توليسو ودوجلاس كوستا عن مباراة الغد أمام فرانكفورت، الذي يمر بأفضل فترة له في الدوري الألماني. واضطر مولر وبافار لدخول العزل الصحي بعد تأكد إصابتهما بكوفيد-19، بينما يعاني جنابري إصابة عضلية، والشيء نفسه بالنسبة لكوستا، فيما تبدو إصابة توليسو خطيرة.

وقال المدرب هانزي فليك: خضع لجراحة، لا أعلم النتيجة بعد إنها إصابة عضلية خطيرة. وأصيب توليسو في عضلات الساق اليمنى حيث عانى اللاعب الفرنسي مشكلات مستمرة بها، وربما يغيب لأشهر عن العملاق البافاري.

ويضاف إلى هؤلاء كل من ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز، رغم أنهما خرجا من العزل الصحي من كوفيد-19، حيث شاركا في المران الجماعي ويمكن أن يحظيا بدقائق غدا حتى لو لم يكونا في أفضل حالاتهما.

وتكمن مشكلة البايرن في تعادله الجولة الماضية مع أرمينيا بيليفيلد الذي يكافح من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى، وتقلص الفارق مع مطارده لايبزيج إلى 5 نقاط، لذا فإن أي تعثر أمام آينتراخت يعني أن مسألة ضمان لقب البوندسليجا ستكون موضع شك.