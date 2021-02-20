شكرا لقرائتكم خبر عن عرابي لكهربا: أنت لاعب مشاغب.. وحاول تخرج من انطباع المشاغب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على موقف كهربا في النادي الأهلي بعد مشادته مع عمرو السولية لاعب النادي الأهلي.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات بقناة النهار: «عندنا في مصر بياخدوا الانطباع الأول، وهما واخدين عندك انطباع موضوع اللاعب المشاغب».

وتابع: «بقول لكهربا انت أذكى من كدة ولازم تتعامل بشكل أفضل وأنت طول عمرك بتقولي انك نفسك تلبس تيشيرت النادي الأهلي».

وتابع: «يعجبني موقف عمرو السولية الذي تحدث بعد المشادة ولم يتطرق لها».