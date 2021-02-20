اخبار الرياضه

مدرب سان جيرمان يكشف كواليس رحيل ميسي عن برشلونة

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سان جيرمان يكشف كواليس رحيل عن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، عن حديثه الذي دار عن مستقبل مهاجمه كيليان مبابي، الذي ارتبط اسمه بالرحيل إلى في الصيف المقبل. وتألق مبابي بشكل لافت للنظر خلال مباراة برشلونة مساء الثلاثاء الماضي على ملعب كامب نو، بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال حيث سجل 3 أهداف، هاتريك في فوز فريقه 4-1.

وقال بوكيتينو، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: نحن على ثقة في أن سان جيرمان يمكنه أن يمنح مبابي كل ما يحتاجه، ليكون سعيدا في مسيرته . وعن حديثه مع مواطنه ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في كامب نو، قال: قلنا له مرحبا ووداعا فقط، ولم نتحدث عن المستقبل مطلقا.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    176,333

  • تعافي

    136,490

  • وفيات

    10,201

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا