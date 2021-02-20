شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سان جيرمان يكشف كواليس رحيل ميسي عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، عن حديثه الذي دار عن مستقبل مهاجمه كيليان مبابي، الذي ارتبط اسمه بالرحيل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل. وتألق مبابي بشكل لافت للنظر خلال مباراة برشلونة مساء الثلاثاء الماضي على ملعب كامب نو، بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال حيث سجل 3 أهداف، هاتريك في فوز فريقه 4-1.

وقال بوكيتينو، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: نحن على ثقة في أن سان جيرمان يمكنه أن يمنح مبابي كل ما يحتاجه، ليكون سعيدا في مسيرته الرياضية. وعن حديثه مع مواطنه ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في كامب نو، قال: قلنا له مرحبا ووداعا فقط، ولم نتحدث عن المستقبل مطلقا.