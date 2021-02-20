اخبار الرياضه

علي أبوجريشة: الإسماعيلي يعاني في الدوري لهذا السبب

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن علي أبوجريشة: الإسماعيلي يعاني في الدوري لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علي أبوجريشة، رئيس لجنة الكرة بالنادي الإسماعيلي، أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام الزمالك بنتيجة (2-1) بالدوري المصري الممتاز. وقال أبوجريشة لموقع ناديه: قدمنا مباراة كبيرة واللاعبون كانوا أكثر من ند للزمالك وهو وصيف بطل أفريقيا، مشيرا إلى أن التوفيق لم يحالف الإسماعيلي في بعض المحاولات التي كانت كفيلة في حسم الفوز لصالح الدراويش.

وأكد أسطورة الإسماعيلي، أن ناديه يعاني من غياب العدالة بالدوري المصري، مدللاً على ذلك أن الإسماعيلي خاض 4 مباريات في 9 أيام فقط. وأوضح: واجهنا الاتحاد في الإسكندرية، ثم لافيينا بالكأس في السويس، ثم الزمالك بستاد القاهرة وأخيرا إنبي سيواجهنا بعد غد الأحد بعد حصوله على راحة لمدة 9 أيام، فهل هذه عدالة؟.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    176,333

  • تعافي

    136,490

  • وفيات

    10,201

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا