شكرا لقرائتكم خبر عن علي أبوجريشة: الإسماعيلي يعاني في الدوري لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علي أبوجريشة، رئيس لجنة الكرة بالنادي الإسماعيلي، أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام الزمالك بنتيجة (2-1) بالدوري المصري الممتاز. وقال أبوجريشة لموقع ناديه: قدمنا مباراة كبيرة واللاعبون كانوا أكثر من ند للزمالك وهو وصيف بطل أفريقيا، مشيرا إلى أن التوفيق لم يحالف الإسماعيلي في بعض المحاولات التي كانت كفيلة في حسم الفوز لصالح الدراويش.

وأكد أسطورة الإسماعيلي، أن ناديه يعاني من غياب العدالة بالدوري المصري، مدللاً على ذلك أن الإسماعيلي خاض 4 مباريات في 9 أيام فقط. وأوضح: واجهنا الاتحاد في الإسكندرية، ثم لافيينا بالكأس في السويس، ثم الزمالك بستاد القاهرة وأخيرا إنبي سيواجهنا بعد غد الأحد بعد حصوله على راحة لمدة 9 أيام، فهل هذه عدالة؟.