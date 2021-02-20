شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تحاصر ليفربول قبل معركة «الميرسيسايد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، غياب فابينيو عن صفوف الفريق في مباراة الديربي المرتقبة أمام إيفرتون اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا إلى احتمالات تواجد نابي كيتا ضمن قائمة الفريق للمباراة.

ويغيب نابي كيتا عن صفوف الفريق منذ ديسمبر الماضي، حيث كانت آخر مباراة شارك فيها، التي انتهت بفوز ليفربول على كريستال بالاس 7 / صفر، لكن النادي كشف عبر موقعه الرسمي أن اللاعب عاد للتدريبات الجماعية.

وتأكد أيضا غياب فابينيو، الذي غاب عن مباراتي ليستر سيتي ولايبزج الألماني بسبب إصابة عضلية، عن مباراة اليوم.وقال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث