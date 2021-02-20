شكرا لقرائتكم خبر عن «أسد ليفربول» يسترجع الذكريات السيئة لمعركة إيفرتون الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، إن المباراة الأخيرة للريدز أمام إيفرتون، والتي انتهت بالتعادل (2-2)، تحمل ذكريات سيئة بالنسبة له. ويستضيف ليفربول غريمه وجاره إيفرتون، اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 25 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد ماني عن ذلك، في تصريحات لشبكة «BBC Sport»: مواجهة إيفرتون الأخيرة لا تحمل ذكريات جيدة، لكن في كرة القدم عليك أن تتوقع كل شيء، لأن أي شيء يمكن أن يحدث. وأضاف: في تلك المباراة، أحد أفضل المدافعين في العالم، فان دايك أصيب، وكذلك تياجو ألكانتارا، في المباراة الأولى التي لعبها بشكل أساسي.،كما ألغي هدف صحيح لنا بسبب الفار، كانت مباراة معقدة بالفعل، لكنها الآن من الماضي.