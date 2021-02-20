شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل معركة ليفربول وإيفرتون.. صلاح يتصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستقبل ليفربول بملعبه آنفيلد نظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، بمباراة مثيرة تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بين سبورت 1 و2.

وكان ليفربول قد تعرض في آخر ثلاث مباريات محلية لثلاث هزائم متتالية جعلته يبتعد عمليًا عن صراع المنافسة على درع البريميرليج، كما وضعت ضغوطًا هائلة على كاهل المدرب يورجن كلوب.

وينفرد محمد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17هدفا، بعد أن سجل في الجولة الـ24 من البريميرليج التي أسدل الستار عليها مساء الاثنين الماضى، وهو هدف فريق ليفربول الوحيد في مرمى ليستر سيتي السبت، ليبتعد بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه نجم مانشستر يونايتد برونو فرنانديز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي