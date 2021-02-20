شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تفجر الإسماعيلي قبل معركة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعاني فريق الإسماعيلي من أزمة جديدة قبل مباراته المرتقبة أمام إنبي غدا الأحد المقبل في الجولة 14 للدوري المصري الممتاز. واشتكى المدرب البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفني للإسماعيلي، من عدم وجود ظهير أيمن بسبب لعنة الإصابات التي ضربت عناصر الفريق.

ويعاني عبدالله جمعة ظهير أيمن الإسماعيلي، من إصابة بشد في العضلة الأمامية، وسيغيب لمدة 10 أيام بحسب تأكيدات الدكتور محمد طه طبيب الفريق لموقع ناديه. ويفتقد الإسماعيلي أيضا جهود الظهير الأيمن أحمد أيمن، المصاب بقطع في الرباط الصليبي، بخلاف استمرار إصابة محمد بيومي الظهير الأيمن بشد في العضلة الأمامية وأيضا إصابة محمد عمار مدافع الفريق الذي يجيد دور الظهير الأيمن بشد في العضلة الخلفية.