شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة التوأم وعمار حمدي في الاتحاد السكندري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمد مصيلحى أجتماعاً اليوم بفريق الكرة بكامل هيئته من جهاز فنى ولاعبين بقيادة حسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن وبحضور أعضاء مجلس الإدارة. وأشار رئيس النادى أن جماهير زعيم الثغر تنتظر من هذا الفريق تقديم مستوى متميز لما يضمه من عناصر مميزه بين صفوفه وتدعيمه بعناصر مميزه أيضاً في بداية هذا الموسم، بالإضافة لوجود جهاز فنى قدير له قدرات فنية كبيرة بقيادة قيادة التوأم حسن

و شدد مصيلحى على أهمية المواجهات القادمة أمام أندية أسوان ووادى دجلة وإنبى، وضرورة بذل كل الجهد من أجل تحقيق الفوز في هذه المباريات، ليتمكن الفريق من التواجد بموقع يليق به بجدول المسابقة مع نهاية الدور الأول لبطولة الدورى العام، وتعاهد الجميع على تقديم أداء قوى يليق بسمعة وتاريخ زعيم الثغر خلال المواجهات القادمة. وكما نشر الموقع الرسمي لنادي الاتحاد السكندري، أنهى مصليحي أزمة عمار حمدي، لاعب الأهلي المعار لزعيم الثغر مع التوأم حسام وإبراهيم حسن.

انتهاء أزمة التوأم مع عمار حمدري في الاتحاد السكندري

انتهاء أزمة التوأم مع عمار حمدري في الاتحاد السكندري

انتهاء أزمة التوأم مع عمار حمدري في الاتحاد السكندري