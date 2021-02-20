شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يسافر إلى الجونة استعداداً لمباراة الجولة 13 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر اليوم السبت، فريق المقاولون العرب، إلى مدينة الجونة، من أجل الدخول في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة، وذلك قبل اللقاء المرتقب مع فريق الجونة، والذى يجمع الفريقين غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد خالد بشارة، حيث يأمل ذئاب الجبل في استعادة النتائج الإيجابية بعد سلسلة النتائج السيئة التى سقطوا فيها منذ بداية الموسم الجاري.

ويحتل المقاولون المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة، حيث خاض المقاولون 13 مباراة، فازوا في 3 مباريات وخسروا في 8 وتعادلوا في مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.

وأغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، صفحة الخسارة من أسوان في الجولة الماضية بالدوري العام، ضمن منافسات الجولة 14، تمهيداً لمباراة الجونة المرتقبة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن عماد النحاس مدرب الفريق، عرض على مجلس الإدارة، رحيله عن الفريق عقب الخسارة من أسوان في الدوري العام بهدف نظيف، إلا أن المجلس تمسك بالمدير الفني للمقاولون ورفض رحيله.

أضاف عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365” أن اللاعبين أيضاً ضغطوا على عماد النحاس للبقاء في قلعة الجبل الأخضر رافضين رحيله، وتعهدوا بتقديم مستوى أفضل في الفترة المقبلة.

واصل المشرف على الكرة أن الفريق يلازمه سوء حظ غريب ولانملك سوا الدعم والمساندة للجهاز ونأمل ان تتحسن النتائج خلال المرحلة المقبلة .

وأضاف أن عماد النحاس قدم الموسم الماضى نتائج وأداء اكثر من رائع ولكن هذا الموسم الحالى يلازمه سوء توفيق وسنعمل على علاج الاخطاء وكلنا ثقه في النحاس وجهازه المعاون .