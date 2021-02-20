شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يدخل معسكراً مغلقاً بالإسكندرية استعداداً للقاء الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم السبت، فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال المدير الفني للفريق، إلى مدينة الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة، قبل اللقاء المرتقب لأبناء الجنوب مع زعيم الثغر، والذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام على استاد الإسكندرية، حيث يأمل أسوان في مواصلة العروض القوية بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة الماضية.

وقام الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، بمراجعة أشرطة الفيديو للمباريات السابقة للاتحاد السكندري، وأخرها مباراة سيراميكا، التى جمعت الفريقين بالدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين أسوان والاتحاد والذى يستضيفه استاد الأسكندرية يوم الأحد المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

من جانبه، كشف الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبي بفريق أسوان عن إصابة محمد خليفة لاعب الفريق بكسر فى الترقوة حيث أجرى اللاعب عملية جراحية ومن المنتظر أن يغيب عن الفريق لمدة شهر ونصف للعلاج، وذلك بعد تعرضه للإصابة في مباراة أسوان والمقاولون بالدوري العام والتى انتهت بفوز أبناء الجنوب بهدف نظيف.

من ناحية أخرى استأنف فريق أسوان استعداداته لمباراة الاتحاد السكندري، وكان اللاعبون الأساسيون بالفريق قد حصلوا على راحة لمدة 24 ساعة بعد خوض مباراة المقاولون.

ويحتل فريق أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام بعد فوزه الأخير على المقاولون العرب، وخاض أسوان 12 مباراة حتى الآن، فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر في 4 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً أخر.