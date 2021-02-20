ارقام هالاند القياسية في دوري أبطال أوروبا، حطمت ارقام “مبابي وميسي ورونالدو”!

جعل المهاجم النرويجي “ارلينج هالاند“، دفاعات النادي الأندلسي إشبيلية، بقيادة الحارس المغربي المتألق “ياسين بونو”، تعاني الأمرين في مباراة الذهاب من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، التي جمعت اشبيلية بضيفه بوروسيا دورتموند الألماني نهاية هذا الأسبوع.

سجل المهاجم النرويجي ثنائية مذهلة في فوز فريقه 3/2 على عملاق الأندلس، ليصبح إيرلينج هالاند أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 17 هدفًا على الأقل في أول 13 مباراة له في المنافسة الأغلى على مستوى الأندية في القارة العجوز منذ ظهوره لأول مرة مع نادي ريد بول سالزبورج النمساوي.

بعد دقائق من وضع دورتموند في المقدمة على إشبيلية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليلة الاربعاء الماضي، سجل مهاجم دورتموند البالغ من العمر 20 عامًا مرة أخرى بتسديدة منخفضة إلى القائم البعيد بقدمه اليسرى القاتلة، ليجعل زملائه يتحكمون في إيقاع اللعب براحة أكبر أمام إشبيلية الذي دخل المباراة بسلسلة من 7 مباريات دون التعرض للهزيمة.

ما هو الرقم القياسي الذي كسره هالاند ضد إشبيلية؟

بعد أن أصبح سابقًا أسرع لاعب يسجل خمسة أهداف، ثم 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، أصبح هالاند اللاعب الوحيد الذي سجل 17 هدفًا على الأقل في أول 13 مباراة له في المسابقة، الشيء الذي فشل في تحقيقه أغلب نجوم اللعبة الحاليين، في نفس عمر هالاند الحالي.

لقد سجل مهاجم سالزبورغ النمساوي السابق 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا في سبع مباريات فقط مع بوروسيا دورتموند، وهو أسرع لاعب يصل إلى 10 أهداف لفريق واحد في المسابقة، محطماً الرقم القياسي الذي سجله المهاجم الهولندي السابق “روي ماكاي” مع بايرن ميونيخ.

ومع الهدف الثاني لهالاند يوم الأربعاء، انتقل إلى التعادل مع المهاجم البولندي، وأفضل لاعب في العالم “روبرت ليفاندوفسكي”، كأكثر مسجل للأهداف، في دوري أبطال أوروبا منذ بداية الموسم الماضي.

ماذا قال هالاند بعد مباراة اشبيلية؟

قال هالاند بعد المباراة لـشبكة DAZN: “شعرت بأنني لا أعرف ما إذا كان يمكنك القول إن الأمر يرجع إلى الدافع أو العاطفة أو أي شيء آخر، لكننا كنا الأكثر حديثاً على الإنترنت اليوم. كان الأمر جيدًا. لم يكن من الجيد السماح بتسجيل هدفين، لكن من الجيد تسجيل ثلاثة أهداف خارج أرضنا والاستفادة منها إياباً. ”

وأضاف المهاجم الذي أصبح حديث الساعة قائلاً “كانت لدينا خطة جيدة. كان إدين ترزيتش جيدًا وكنت أتحدث معه كثيرًا. قال اليوم ستكون مباراتي وأنني سأحظى بفرصتي وقد فعلت، لذلك كان فوزًا مهمًا.”

وختم بالقول “علينا التعافي بسرعة الآن. لدينا مباراة كبيرة في نهاية هذا الأسبوع. علينا أن نأخذ هذه العقلية الإيجابية في تلك المباراة لأنه يتعين علينا الفوز بتلك المباراة أيضًا، لكن كان من الجيد حقًا الفوز الليلة في إسبانيا. ”

مقارنة بداية هالاند في دوري أبطال أوروبا، مع ميسي ورونالدو

يتفوق هالاند على العديد من المهاجمين الأوروبيين الأكثر شهرة اليوم عن طريق تسجيل الأهداف في بداية مسيرتهم الكروية، من بينهم الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا “كرستيانو رونالدو”، بجانب ليو ميسي وسواريز ومبابي او ليفاندوفسكي.

لم يكن مهاجم بايرن ميونخ “روبرت ليفاندوفسكي” و مهاجم أتليتكو مدريد الحالي “لويس سواريز” قد ظهروا بعد في دوري أبطال أوروبا عندما كانا في عمر هالاند (20 عاماً)، بينما فشل كريستيانو رونالدو في التسجيل في 1299 دقيقة من اللعب في مانشستر يونايتد.

معدل هالاند التهديفي يصل لحوالي 1.64 هدفًا لكل 90 دقيقة في المسابقة حتى هذه اللحظة، أكثر بكثير من بدايات نجم برشلونة ليونيل ميسي (0.47) ونجم باريس سان جيرمان “كيليان مبابي” (0.67) خلال مشاركتهما في دوري أبطال أوروبا، في سن العشرين.