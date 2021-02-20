شاهد بالفيديو | كايو كانيدو يُسجل “تُحفة فنية” في مباراة العين والفجيرة في الدوري الاماراتي

سجل اللاعب البرازيلي الاماراتي “كايو كانيدو” واحد من أجمل أهداف الدوري الاماراتي للمحترفين هذا الموسم 2021/2020 في مباراة فريقه “العين” أمام ضيفه الفجيرة لحساب الجولة الـ 17 التي لعبت مبارياتها على مدار يومين الخميس والجمعة.

وتلاعب كايو كانيدو باثنين من مدافعي نادي الفجيرة بمراوغات جميلة بعد تسلمه الرائع لكرة طولية على حدود منطقة الجزاء، وقبل أن يخرج الحارس لغلق زوايا التسديد باغته بتصويبة صاروخية في سقف الشبكة بطريقة مذهلة.

وغاب كايو عن تسجيل الاهداف مع نادي العين منذ ثنائيته أمام الجزيرة في الجولة 12، عندما انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2/2، لكنه قرر انهاء صيام 4 مباريات دون تهديف بهز شباك الفجيرة بهدف عالمي خلال الشوط الأول، وبهدف آخر قبل نهاية المباراة بدقائق، صنعه النجم التوجولي لابا كودجو، لينتهي اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة بفوز العين 1/3 ليدخل المربع الذهبي الذي ابتعد عنه لأسابيع طويلة.

ورفع كايو رصيد أهدافه لـ 4 من 14 مباراة في الدوري الاماراتي هذا الموسم، علمًا بأنه سجل 6 أهداف فقط من 14 مباراة في الموسم الماضي الذي لم يستكمل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعاقد نادي العين مع كايو نظير 6 ملايين دولار في صيف 2019 قادمًا من نادي الوصل، وذلك بسبب تسجيله لـ 66 هدف في 113 مباراة بمنافسات الدوري الاماراتي مع الفريق الأصفر، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لم يجد نفسه بعد بين صفوف العين بعد مرور عامين.