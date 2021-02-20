شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن مسحة لاعبيه قبل موقعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الاتحاد السكندري، عن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الذي أجراها الفريق أمس، لمواجهة أسوان مساء غدا الأحد. وجاءت نتيجة مسحة الاتحاد السكندري، سلبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين، لمواجهة أسوان في مباراة مؤجلة من الجولة 8 بالدوري الممتاز.

يذكر أن الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسن، يحتل المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة في جدول الترتيب، وله ثلاث مباريات مؤجلة.