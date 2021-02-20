اخبار الرياضه

الاتحاد السكندري يعلن مسحة لاعبيه قبل موقعة أسوان

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن مسحة لاعبيه قبل موقعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الاتحاد السكندري، عن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن ، الذي أجراها الفريق أمس، لمواجهة أسوان مساء غدا الأحد. وجاءت نتيجة مسحة الاتحاد السكندري، سلبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين، لمواجهة أسوان في مباراة مؤجلة من الجولة 8 بالدوري الممتاز.

يذكر أن الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسن، يحتل المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة في جدول الترتيب، وله ثلاث مباريات مؤجلة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    176,333

  • تعافي

    136,490

  • وفيات

    10,201

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا