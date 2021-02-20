شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قائمة لقاء سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، وبدر بانون، ومحمد مجدي أفشة، وأكرم توفيق، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، ورامي ربيعة، ومحمود كهربا، ومروان محسن، وأيمن أشرف، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وسعد سمير، ووالتر بواليا، ومحمد هاني.

وتغادر بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا في الخامسة والنصف مساء اليوم على متن طائرة خاصة. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. يذكر أن الأهلي فاز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات.