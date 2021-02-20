اخبار الرياضه

الأهلي يقود التشكيل المثالي لدوري أبطال أفريقيا

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقود التشكيل المثالي لدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، التشكيلة المثالية للجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال، والتي شهدت سيطرة من لاعبي الأهلي المصري بعد التفوق على المريخ السوداني بنتيجة (3-0).

وجاءت تشكيلة الجولة المثالية كالتالي: حراسة المرمى: عبدالقادر صالحي، لاعب مولودية الجزائر، خط الدفاع: محمد هاني، لاعب الأهلي المصري، معاذ حداد، لاعب مولودية الجزائر، موسى ليبوسا، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، شمس الدين نساخ، لاعب شباب بلوزداد الجزائري.

- خط الوسط: جويل جايودي، لاعب مازيمبي الكونغولي، أليو ديانج، لاعب الأهلي المصري أميدي ماساسي، لاعب فيتا كلوب الكونغولي، خط الهجوم: جونيور أجاي، لاعب الأهلي المصري، جابريل سيلا، لاعب توينجيت السنغالي، مانديلا أوكانسي، لاعب حوريا الغيني.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    176,333

  • تعافي

    136,490

  • وفيات

    10,201

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا