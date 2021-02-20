شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقود التشكيل المثالي لدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، التشكيلة المثالية للجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال، والتي شهدت سيطرة من لاعبي الأهلي المصري بعد التفوق على المريخ السوداني بنتيجة (3-0).

وجاءت تشكيلة الجولة المثالية كالتالي: حراسة المرمى: عبدالقادر صالحي، لاعب مولودية الجزائر، خط الدفاع: محمد هاني، لاعب الأهلي المصري، معاذ حداد، لاعب مولودية الجزائر، موسى ليبوسا، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، شمس الدين نساخ، لاعب شباب بلوزداد الجزائري.

- خط الوسط: جويل جايودي، لاعب مازيمبي الكونغولي، أليو ديانج، لاعب الأهلي المصري أميدي ماساسي، لاعب فيتا كلوب الكونغولي، خط الهجوم: جونيور أجاي، لاعب الأهلي المصري، جابريل سيلا، لاعب توينجيت السنغالي، مانديلا أوكانسي، لاعب حوريا الغيني.