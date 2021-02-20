شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستقبل ليفربول بملعبه آنفيلد نظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، بمباراة مثيرة تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بين سبورت 1 و2.

وكان ليفربول قد تعرض في آخر ثلاث مباريات محلية لثلاث هزائم متتالية جعلته يبتعد عمليًا عن صراع المنافسة على درع البريميرليج، كما وضعت ضغوطًا هائلة على كاهل المدرب يورجن كلوب.

وتحسنت الأمور بعض الشيء بالبنسبة للريدز بعد الفوز في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على لايبزيج بهدفين نظيفين، ويأمل كلوب في الاستفاقة المحلية أيضًا، ولا يوجد أفضل من الديربي لبداية صفحة جديدة هذا الموسم. ويخوض إيفرتون هذا اللقاء بمعنويات منخفضة بعد خسارته الثقيلة أمام مانشتسر سيتي مساء أمس الأربعاء، بثلاثية لهدف.