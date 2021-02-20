شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة في أزمة صلاح وتريزيجيه والنني مع المنتخب الوطني خلال معسكر مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع تايمز، عن وجود نية مؤكدة لدى الحكومة البريطانية بالتخلي لمرة واحدة فقط عن الإجراءات الاحترازية للاعبي الدوري الإنجليزي المشاركين مع منتخب بلادهم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في تصفيات كأس العالم أو المباريات الأخرى في المسابقات المختلفة.

وأكد التقرير، أن هذا الأمر سيمنح لاعبي الدوري الإنجليزي المشاركين مع منتخب بلادهم الابتعاد عن القيود الخاصة بإجراءات فيروس كورونا عند العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي، مما يسهل الأمر على تلبية اللاعبين المصريين نداء المنتخب الوطني خلال معكسر مارس.

وكانت الحكومة البريطانية اتخذات قرارات صارمة خلال الفترة الماضية بشأن فيروس كورونا تلزم اللاعبين العائدين للأراضي الإنجلزية بالعزل لمدة 10 أيام، وهو ما كان سيصعب الأمر على اللاعبين المصريين حال استمرار هذه القيود الاحترازية.

منتخب مصر، سيكون على موعد مع مواجهتين حاسمتين، أمام كينيا وجزر القمر، في الجولتين الخامسة والسادسة، بمشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون.