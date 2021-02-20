شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول تعاقدات بالأهلي: فيه مشاكل كتير في غرفة ملابس الزمالك بسبب ساسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على مباردة دعم تجديد فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك الحالي.
وأكد هيثم عرابي في تصريحات «: مستاء من مبادرة دعم تجديد فرجاني ساسي والزمالك أكبر من كدة بكتير».
وتابع: «الزمالك أكبر من كدة ومش بقول على الجماهير ولكن مسئولي الزمالك».
وأتم: «هل إدارة الزمالك نظرت إلى المشاكل التي ستحدث داخل غرفة الملابس بين اللاعبين بسبب تجديد فرجاني برقم كبير».
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