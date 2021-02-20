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مسؤول تعاقدات بالأهلي: فيه مشاكل كتير في غرفة ملابس الزمالك بسبب ساسي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على مباردة دعم تجديد فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك الحالي.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات «: مستاء من مبادرة دعم تجديد فرجاني ساسي والزمالك أكبر من كدة بكتير».

وتابع: «الزمالك أكبر من كدة ومش بقول على الجماهير ولكن مسئولي الزمالك».

وأتم: «هل إدارة الزمالك نظرت إلى المشاكل التي ستحدث داخل غرفة الملابس بين اللاعبين بسبب تجديد فرجاني برقم كبير».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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