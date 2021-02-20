شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في تنزانيا: أتوقع حضور 30 ألف مشجعًا لمباراة الأهلي وسيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد أبوالوفا، سفير مصر في تنزانيا، إن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصلت إلى العاصمة دار السلام برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي.

وأكد محمد أبوالوفا في تصريحات تليفزيونية: «الخطيب أطمئن على البعثة والوصول وملاعب التدريبات وملعب المباراة».

وتابع: «ملعب المباراة الذي سيستضيف المباراة بين الأهلي وسيمبا يوم الثلاثاء 60 ألف مشجع وهناك اهتمام كبير وأتوقع حضور أكثر من 30 ألف مشجع في المباراة».