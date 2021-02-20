شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: مروان محسن مهاجم منظم والزمالك سيتأثر برحيل مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة نبيه، المدرب مدرب منتخب مصر السابق، أن مروان محسن مهاجم فريق الأهلى منظم للغاية داخل الملعب ويقوم بالأدوار الهجومية على أكمل وجه، بغض النظر على التهديف، واختياره فى المنتخب بسبب عدم وجود قائمة قوية من المهاجمين فى مصر فى ذلك التوقيت.

وأوضح أسامة نبيه خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أن فريق الزمالك سوف يتأثر برحيل مصطفى محمد المعار إلى فريق جالاتا سراى التركى لمدة موسم ونصف خلال الفترة المقبلة وبالتحديد فى المباريات الأفريقية التى تحتاج إلى مهاجم قادر على صناعة الفارق، و التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأبيض القادم من المقاولون العرب الأقرب لتعويضه.

وأشار أسامة إلى أن محمود حسن تريزيجيه مهاجم فريق أستون فيلا الإنجليزى من أفضل اللاعبين فى تشكيلة منتخب مصر خلال الفترة الحالية و القوام الأساسى للفراعنة دائم الاختيار من الأهلى والزمالك والمحترفين فقط.

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا فى دورى أبطال أفريقيا.