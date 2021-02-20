شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقي: تقديري ماديا شرط التجديد للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربط كريم العراقي ظهير المصري البورسعيدي تجديد عقده مع الفريق بتقديره ماديا، قائلا: "معنديش مشكلة مع المصري ده بيتي، لكن يجب تقديري ماديا ووضعي ضمن الفئة الأولى".

وشارك العراقي الموسم الحالي في الدوري في 8 مباريات صنع خلالها هدفا واحدا، وكان علي ماهر قد أعلن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سموحة وشهدت غياب العراقي عنها.

وقال العراقي في تصريحات تليفزيونية إن النادي المصري تلقى عرضا من أحد أندية الدوري الفرنسي، موضحا أنه يفكر في الاحتراف لكنه تحت أمر المصري من الغد بشرط التزام كل طرف بوعده وضمي للفئة الأولى ماديا".

وعقد اللاعب جلسة تصالح مع مسؤولي النادي البورسعيدي بحضور محمد الخولى نائب رئيس النادي وشريف مزروع عضو مجلس الإدارة والتابعى فاروق مدير أعمال اللاعب لتقريب وجهات النظر وإزالة التوتر بين الطرفين.

وطالب مسئولو النادي من اللاعب الاجتهاد والتجهيز من أجل العودة للتدريبات الجماعية والتركيز في مباريات الفريق المقبلة.

وفي وقت سابق، أبدى كريم العراقي موافقته على التجديد وترك تقديره المالي لمجلس الإدارة، وأوضح أن هدفه المشاركة في أولمبياد طوكيو والاحتراف من بوابة النادي البورسعيدي.

من جانبها حفزت إدارة المصري اللاعب مطالبة بتقديم أفضل مستوى له ليكون تحت أعين المنتخب الوطني الأول.

وكان العراقي قد ساهم في تتويج المنتخب الأولمبي بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، ولم يخض بعد الظهير الأيمن أي مباراة بقميص المنتخب الأول.