شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: اتظلمت واتغدر بيا في الزمالك.. وبحلم ألعب فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، إنه تعرض للظلم خلال الفترة التي تواجد فيها بالزمالك في الموسم الذي حصد فيه الفريق الأبيض لقبي الدوري والكأس، قائلا: "اتظلمت واتغدر بيا في الزمالك وبحلم ألعب في الأهلي".

وتابع أحمد سمير في تصريحات تليفزيونية: "كنت واخد دوري وكأس والنادي أبلغنى إنى في إجازة وفوجئت بالنادي يقرر رحيلي، ويبلغنى عن طريق أحد الزملاء في الفريق، شعرت بالإهانة".

وتابع سمير: "بعد سيناريو رحيلي عن الزمالك أتمنى وأحلم بالأهلى، لأنه ناد كبير يحترم لاعبيه ويعطيهم قدرهم، وأرفض فكرة إني ألعب وفي تفكيري الغل والثأر من الزمالك، لأني ألعب كل مبارياتي بنفس الروح لكني موفق أكثر أمام الزمالك".

واستطرد لاعب الطلائع: "موسيماني جاء مدرب مغمور وفي ظرف أيام أصبح ولا في الأحلام، دوري وكأس وأفريقيا وبرونزية كأس العالم، هكذا هي سعادة كل من ينتمي للأهلي لاعبا أو مدربا، وسأسعى لتحقيق حلمي باللعب للأهلي في الفترة المقبلة".

واختتم: "تجربتي مع الزمالك لم تكن ناجحة، ولم أتأقلم مع النادي والجماهير، أرى أن الأفضل لي الانضمام إلى الأهلي لأنه سيفيدني كثيرًا، لم أخذ فرصة كاملة بالزمالك، تعرضت لبعض الظلم، وهذا طبيعي في الكرة، وكنت حزينًا على طريقة رحيلي، ولا يوجد سبب واضح لرحيلي عن الزمالك، وطريقة رحيلي كانت غير جيدة (محدش قال لي شكرا)".