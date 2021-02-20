شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: الحضري مكنش بنفس إمكانياته قبل 2006.. وأقرب منافسى الشناوى بعيدون عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي أن محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر الحالي، حارس مرمى مميز للغاية ولديه إمكانيات عالية وتطور بشكل كبير، مشيرا إلى أن أقرب منافسي الشناوي بعيدون عنه في المستوى والإمكانيات.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "الحضري خبراته مكنتش زي دلوقتي وطور من نفسه وإمكانياته في البداية مكنتش زي الفترات اللي تألق فيها من 2006 وبعد كدة".

وأوضح: "الحضري لعب كثير وظروفه كانت أحسن من ظروفي في المشاركة، وأنا مشكلتي كانت في الإصابات الكتير اللي تعرضت ليها".

وواصل: " والتر بواليا مهاجم مميز للغاية ولديه شخصية وسألت عليه لاعبين، وهو لاعب هداف وما يواجهه عدم توفيق وهو صفقة جيدة أطالب البعض بعدم التقييم على المباراة الواحدة".

وعن رأيه في مروان محسن والانتقادات التي يتعرض لها رد: "مروان محسن مهام جيد ولكن لديه سوء توفيق داخل الملعب وعليه أن يساعد نفسه، وعليه أن يثبت أنه لاعب كبير".

وأشار: "محمد شريف من اللاعبين المميزين وتوقعت أن يكون لاعب مهم منذ أن كنت ألعب في وادي دجلة وكان عنده 16 سنة وقتها، وقلت لحمادة صدقي مدرب الفريق وقتها انه لاعب مهم والمفروض يكون ليه دور مع الفريق".